Юморист Дроботенко обратился к медикам из-за плохого самочувствия

Российский юморист Сергей Дроботенко обратился к медикам за помощью из-за проблем со здоровьем. По данным «Известий», это произошло в ночь на 17 января.

Артист плохо себя почувствовал, прибывшие к нему врачи диагностировали у юмориста бронхопневмонию. При этом Дроботенко отказался от госпитализации и сейчас находится на домашнем лечении.

Подробностей о его состояния на данный момент нет.

Сергей Дроботенко — российский актер, юморист, теле- и радиоведущий, участник «Аншлага» и других юмористических программ.