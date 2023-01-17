Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев 17 января обыграл соперника Доминика Тима и вышел во второй круг Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
Во втором круге Рублев встретится с победителем встречи Макс Перселл — Эмил Руусувуори, добавляет «Спорт-Экспресс».
Днем ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Его следующим соперником станет австралиец Джон Миллман.