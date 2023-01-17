Бывший пилот назвал возможную причину крушения самолета в Непале

Бывший командир воздушного судна Александр Цветков назвал возможную причину крушения самолета в Непале, в результате которого погибли 72 человека.

В беседе с Pravda.Ru в воскресенье, 15 января, он отметил, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилота.

«Судя по видео, классическое сваливание из-за потери скорости. Пилот тянул, тянул и перетянул, в результате чего борт свалился на глиссаде, то есть это ошибка пилота, скорее всего, да. Для того чтобы подтвердить это, ждем результаты расследования», — рассказал Цветков.

Самолет Yeti Airlines, вылетевший из Катманду, потерпел крушение в Непале 15 января. При выполнении посадки в аэропорту Покхары воздушное судно упало на берегу реки Сети. На время устранения последствий катастрофы аэропорт был закрыт, уточняет телеканал «360».

На борту находились 72 человека, включая членов экипажа, отмечает телеканал «Звезда». Все они погибли. Среди погибших, по данным посольства РФ, четверо россиян. Посольство выразило глубочайшие соболезнования семьям погибших, пишет НСН.

Также среди пассажиров были 53 непальца, пять граждан Индии, а также подданные Ирландии, Австралии, Аргентины, Южной Кореи и Франции, пишет сайт kp.ru.

Как указывает портал Online Khabar, правительство Непала на заседании сформировало комиссию для расследования причин авиакатастрофы. Также было принято решение о запуске горячей линии для семей и родственников людей, находившихся на борту самолета, пишет RT.

16 января Западное межрегиональное СУ на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения воздушного судна в Непале. Как отмечает Life.ru, уже организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следственное управление будет взаимодействовать с МИД РФ в данном вопросе.