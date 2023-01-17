Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Юрий Житников

На 62-м году жизни скончался победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Федерации гандбола России.

«На 62-м году жизни не стало линейного, мастера спорта международного класса Юрия Житникова», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Федерации гандбола России выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

О причинах смерти Житникова не сообщается. Церемония прощания пройдет 18 января в Краснодаре.

Юрий Житников является воспитанником краснодарского гандбола. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Урожай», СКИФ, ЦСКА и венгерский «Веспрем». Вместе с армейцами он одержал победу в чемпионате СССР 1987 года, Кубке кубков 1987 года, а также Кубке европейских чемпионов 1988 года. В составе «Веспрема» Житников выиграл Кубок кубков 1992 года, пишет RT.

Житников является родным дядей шестикратного чемпиона России, победителя кубка и суперкубка страны Дмитрия Житникова, который выступает в польской «Висле», а также Владимира Житникова, играющего в казанском «Зиланте», отмечает «Спорт-Экспресс».