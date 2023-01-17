В Египте обнаружили захоронение подростка и 140 собак

Российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИРАН) во время раскопок древнего некрополя в Египте обнаружили совместное захоронение подростка и более 140 собак возрастом в несколько тысячелетий. Об этом «Известиям» сообщили в Госкорпорации «Ростех», которая содействовала открытию ученых.

Таинственное погребение ученые обнаружили в одной из могил на территории некрополя рядом с коптским монастырем Дейр-эль-Банат. Мальчик возрастом 8–9 лет был захоронен над телами 142 собак, большая часть которых — щенки.

Обнаруженное учеными ЦЕИРАН захоронение, датированное римским периодом — от I века до н.э. по I в н.э. —уникальное в египетской археологии.

Большинство обнаруженных погребений собак в крайне редких случаях было связано с погребениями людей, и ни одно из них не было массовым. Единственный случай захоронения человека со скоплением собак был найден на элитном кладбище в Иераконполя, но тогда в могиле вместе с маленьким ребенком были похоронены только 12 собак.

По мнению экспертов, совместное захоронение можно интерпретировать по-разному с учетом существовавших в то время религиозных ритуалов. Собаки занимали особое место в жизни и верованиях древних египтян. Собакоголовые боги Анубис и Упуат являлись посредниками между богами и людьми и сопровождали умерших в потустороннем мире. В погребениях Позднего периода эти животные могли играть роль амулетов или даже закладов под фундамент. Их приносили в жертву — об этом свидетельствуют археологические находки.

Как отметила научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Белова, возраст найденных в могиле собак позволяет предположить, что их собирали в окрестностях, причем избирательно: в меньшей степени взрослых, в большей — щенков.

«Возможно, они содержались в каком-то репродуктивном центре или питомнике. Присутствие на останках собак следов глины, личинок жуков и куколок мух указывает на то, что до момента захоронения трупы лежали продолжительное время недалеко от воды и достигли начальной стадии разложения. Не исключено, что именно аномальное наводнение стало причиной их смерти. Можно предположить, что ребенок ухаживал за собаками, которые предназначались для использования в погребальных обрядах. Также массовое захоронение могло быть связано с магическим ритуалом «посмертного исцеления», — выразила мнение специалист.

Выбор места для таинственного захоронения, по мнению ученых, может быть связан с погребальной практикой отмечать с помощью собачьих захоронений границы нового кладбища. В этих случаях собаки выступают защитниками всех погребенных здесь людей и защитниками границ созданного некрополя.

Египтолог Виктор Сколкин, в свою очередь, выразил мнение, что во многих оазисах ливийской пустыни, которая примыкает с запада к долине Нила, были массивные погребения священных животных. Например, там был храм бога Анубиса — владыки перехода в иной мир, владыки бальзамирования, бог с головой волка и шакала, очень известного египетского божества.

«Когда паломники приезжали в такой храм, они приносили жертвы, какие-то подарки. Для них бальзамировали щенка или какое-то священное животное и закапывали в специальные катакомбы. Считалось, что душа этого священного животного в ином мире передаст молитву этого человека в божьи уши. Погребений священных животных было очень много. И 140 — это не много. Бывает до десятков тысяч соколов, ибисов, священных птиц. Дальше эти зоны считались священной землей. Местом, где открыты ворота в мир небесный», — рассказал Сколкин «Известиям».

Именно поэтому в этих зонах хоронили либо высокопоставленных людей, либо детей, добавил он.

Археологические исследования древнего некрополя в Фаюмском оазисе ЦЕИРАН при поддержке «Ростеха» ведет уже более 10 лет. Всего за время проведенных исследований на территории около 1,4 тыс. кв. м было раскопано более 400 могил, изучение которых внесло значимый вклад в понимание традиций древних жителей, населявших этот оазис со времен правления Птолемеев до раннего Средневековья.

В октябре 2022 года сообщалось, что археологи в ходе раскопок обнаружили в пригороде Каира древний саркофаг, который принадлежал Птах-эм-виа — хранителю сокровищницы фараона Рамзеса II, самого могущественного древнеегипетского правителя.