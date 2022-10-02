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В Египте обнаружили саркофаг хранителя сокровищ фараона Рамзеса II

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Фото: Rebecca Naunheimer/Windfall Films
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Археологи в ходе раскопок обнаружили в пригороде Каира древний саркофаг, который принадлежал Птах-эм-виа — хранителю сокровищницы фараона Рамзеса II, самого могущественного древнеегипетского правителя. Об этом 2 октября сообщает The Guardian.

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Открытие сделано в Саккаре, древнем некрополе, расположенном в 30 км к югу от Каира. Обнаружила захоронение профессор факультета археологии Каирского университета Ола Эль Агизи.

В прошлом году специалист и ее команда обнаружили гробницу Птах-эм-виа на уровне земной поверхности. Теперь археолог нашла его подземную погребальную камеру с саркофагом.

В центре внутреннего двора гробницы команда ученых заметила вершину вертикальной шахты, которая предполагала проход в погребальную камеру. Глубина шахты составила около 8 м, песок удаляли в течение недели.

После этого Эль Агуизи спустили вниз, где археолог обнаружила саркофаг. Как отметила археолог, найти нетронутый саркофаг в оригинальной гробнице чрезвычайно сложно.

«Обнаружение этого саркофага на его изначальном месте в погребальной шахте было волнующим событием, потому что это саркофаг владельца гробницы, что не всегда так. Иногда саркофаг предназначен для другого человека более позднего периода», —пояснила профессор.

В иероглифах на гробнице перечислены титулы Птах-эм-виа, они подчеркивают его близость к царю, доказывая, что он играл «очень важную роль в управлении того времени».

Также на саркофаг нанесены эмблемы божеств, в том числе изображена богиня неба Нут на крышке, прикрывающая сундук с раскрытыми крыльями для защиты умершего.

В октябре 2020 года египетские археологи на территории некрополя Саккара обнаружили 14 хорошо сохранившихся саркофагов. Они находились на глубине от 10 метров. По оценкам экспертов, возраст захоронений составляет порядка 2,5 тыс. лет.

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