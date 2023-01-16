В Греции похоронили последнего короля страны Константина II

В Греции 16 января прошли похороны бывшего и последнего короля страны Константина II.

Он был погребен на фамильном кладбище в бывшей летней королевской резиденции Татой рядом с Афинами. Церемония прошла без государственных почестей.

Константин II скончался 10 января в возрасте 82 лет. Он вступил на престол 6 марта 1964 года после смерти отца Павла I, выполняя обязанности регента в последние месяцы жизни монарха.

В 1967 году, после прихода к власти режима «черных полковников», Константин II попытался организовать контрпереворот, но после неудачи бежал в Рим.

Его обязанности главы государства исполняли регенты из числа военных, пока в 1973 году не состоялся референдум, по итогам которого в Греции была провозглашена республика. В следующем году состоялось повторное голосование, подтвердившее упразднение монархии.

С того времени Константин II проживал с семьей в Лондоне. В 2013 году он вернулся в Грецию.