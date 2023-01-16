Стала известна вероятная причина смерти актера сериалов «Физрук» и «Папины дочки»

Актер Владимир Ипатов, тело которого было обнаружено в московской квартире, умер от острой сердечной недостаточности. Об этом 16 января сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом официальных данных о причине смерти мужчины от правоохранителей пока не поступало.

Родственники мужчины искали его около месяца, так как он не отвечал на звонки. Дочь Ипатова 15 января заявила о пропаже отца в полицию и попросила вскрыть дверь в его квартиру. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили внутри мумифицированное тело актера.

Владимир Ипатов родился 4 октября 1958 года. Актер снимался в таких картинах, как «Интерны», «Физрук», «Папины дочки», «Последний богатырь» и другие.