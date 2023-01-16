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В Москве в квартире нашли мумифицированное тело актера из «Папиных дочек»

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Фото: kino-teatr.ru
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В Москве в квартире одного из жилых домов обнаружено мумифицированное тело 64-летнего актера Владимира Ипатова, снимавшегося в сериале «Папины дочки» и других известных многосерийных фильмах. Об этом ИА REGNUM 16 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что родственники умершего актера искали его около месяца, так как он не отвечал на звонки. 15 января дочь Ипатова заявила о пропаже отца в полицию и попросила вскрыть дверь в его квартиру.

Прибывшие сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили там тело Ипатова. Согласно результатам экспертизы, мужчина умер около месяца назад. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера

Владимир Ипатов родился 4 октября 1958 года. Начал сниматься в кино и сериалах в 2012 году. Его первая роль — в юмористическом сериале «Папины дочки». Актер также успел сняться в таких известных картинах, как «Интерны», «Физрук», «Последний богатырь» и другие.

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