В России начали принимать заказы на седаны Toyota Camry

В ближайшем времени в РФ появится партия новых седанов Toyota Camry стоимостью от 3,18 млн рублей. Заказы на новые автомобили стали принимать российские дилеры, сообщил 16 января портал Autonews.

Известно, что в РФ привезут автомобили в комплектации «Стандарт Плюс». Машины оснащены бензиновым мотором объемом 2,5 л мощностью 200 л.с. Такой силовой агрегат будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С такой силовой связкой машина наберет 100 км/ч за 8,7 с, а максимальная скорость составит 210 км/ч.

В плане опций российским автомобилистам будут доступны машины с передними и задними парктрониками, датчиками дождя и света, а также давления в шинах. Кроме того у таких Camry будет двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, система помощи при старте в гору и современная мультимедийная системой, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, что седаны Toyota Camry до марта 2022 года выпускались на российском заводе Toyota в Санкт-Петербурге. После того как производство было приостановлено, предприятие несколько месяцев находилось в простое, а в сентябре прошлого года его закрыли в связи с отсутствием возможности возобновить сборку автомобилей.

13 января российские дилеры стали предлагать кроссовер Toyota Venza. Максимальная стоимость новой машины составляет 5,4 млн рублей. Отечественным автолюбителям предложат машину с гибридной силовой установкой мощностью 222 л.с. Автоэксперты напомнили, что на 100 км пути гибрид тратит порядка 5,9 л, тогда как автомобиль с бензиновым мотором расходует на тоже расстояние от 10 до 11,2 л топлива. Опционально автомобилю полагается система полного привода. Японские кроссоверы попадают в РФ по системе параллельного импорта.