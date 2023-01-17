Названы самые снежные города России в период новогодних праздников

Аналитики «Яндекс Погоды» выяснили, в каких регионах России выпало больше всего снега за новогодние праздники. Среди самых снежных городов оказались Уфа, Самара и Омск, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 17 января.

«В период новогодних праздников выпало довольно большое количество осадков. Лидерами среди наиболее «снежных» городов стали Уфа и Самара, не отстает от них и Омск. В южных регионах оттепель способствовала таянию снега, поэтому его выпало совсем немного в таких городах, как Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж. Интересно, что в Красноярске почти не было осадков в указанный период, что несвойственно для этого региона», — отметил руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин.

По высоте сугробов в лидерах оказались Казань (56 см), Уфа (55 см), Нижний Новгород (54 см) и Пермь (50 см).

По данным специалистов, в Уфе за период с 31 декабря по 8 января выпало больше месячной нормы осадков (51.5 мм в жидком эквиваленте), в Волгограде — почти полторы месячных нормы (33 мм), а в Самаре — чуть меньше месячной нормы (32.4 мм). В Ростове-на-Дону выпало чуть меньше осадков (25.1 мм). Интересно, что в Уфе появилось больше всего снега за раз — прирост свежевыпавшего снега составил 11 см.

В Казани высота снега в начале январских праздников составила 45 сантиметров, а в конце — 55 см. При этом максимальная высота снежного покрова достигла 56 см — это самые высокие сугробы.

В Нижнем Новгороде максимальная высота снежного покрова в дни январских каникул составила 54 см. Жителям Перми удалось застать чуть меньше снега — за праздники сугробы выросли до 50 см. При этом сильнее всего за праздники выросли сугробы в Уфе (на 18 см) и Самаре (на 12 см).

В то же время в южных городах снега было не так много: в Ростове-на-Дону к концу праздников можно было застать 2 см снега, а в Волгограде — 6 см.

В городах Сибири высота снега почти всё время держалась на уровне 30 см. При этом в Красноярске максимальная высота снежного покрова достигла всего 8 см — это самый низкий результат среди сибирских городов. Также в Красноярске выпало меньше 1 см снега за все праздничные дни.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в декабре в Москве выпало 106 мм осадков, что составляет больше двух месячных норм. Так, на базовой метеостанции столицы снежный покров достиг отметки в 33 см.