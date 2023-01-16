На Крещение в Якутии ожидается –63 градуса

На Крещение, 19 января, в Якутии ожидается до –63 градусов и морозный туман, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января.

«Понятно, что Якутия — это очень холодный регион, но на Крещение там будет температура примерно на –10…–12 градусов ниже нормы. Это значит, что и в центре, и на западе, и на юге Якутии температура будет –58…–63 градусов», — сообщил он «РИА Новости».

Тем временем в Хабаровском крае прогнозируют аномальное похолодание с 19 по 25 января: температура опустится ниже нормы на 7–10 градусов. Минимальная температура составит –34 градуса. Из-за морозов в регионе вероятны аварийные ситуации на объектах энергетики и ЖКХ. В частности, может произойти перемерзание систем водопроводов, отключение электричества. Также не исключены пожары в связи с использованием печного отопления и электрообогревателей.