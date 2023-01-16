В Белоруссии на блогера Тихановского завели еще одно уголовное дело

На белорусского блогера Сергея Тихановского, осужденного ранее на 18 лет лишения свободы, заведено новое уголовное дело о неповиновении сотрудникам колонии. Об этом 16 января на своем сайте сообщил Следственный комитет Белоруссии.

«Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении «Тюрьма №8» в городе Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения», — уточняется в релизе ведомства.

Так, Тихановский нарушал порядок отбывания наказания, игнорировал требования сотрудников колонии, грубил и устраивал провокации.

Следователи уже допросили обвиняемого и свидетелей, а также изучили документацию о наказаниях Тихановского, полученных за время нахождения в колонии.

В декабре 2021 года суд приговорил блогера Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Доказано, что обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

Так, Тихановский через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей, а своими высказываниями разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана.

В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали. После прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.

Проигравшая Лукашенко Светлана Тихановская уехала за границу.