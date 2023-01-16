Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД
Авто
Mercedes-Benz GLC получил удлиненную семиместную версию
Мир
В Бельгии начались проверки по обходу торговых санкций против России
Армия
Минобороны России заявило о наступлении ВДВ на донецком направлении
Мир
Антимонопольная служба Италии проверит пять топливных компаний из-за цен на бензин
Культура
Netflix показал темнокожего героя из Новгорода в сериале про викингов
Мир
В Еврокомиссии выступили против оплаты перелетов над Сибирью
Мир
В ЕК сообщили о намерении стран ЕС начать общие закупки газа уже этой весной
Мир
Еврокомиссия 17 января выплатит Украине €3 млрд макрофинансовой помощи
Мир
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Здоровье
Число курильщиков уменьшилось в России
Общество
На Крещение в Якутии ожидается –63 градуса

В Белоруссии на блогера Тихановского завели еще одно уголовное дело

0
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На белорусского блогера Сергея Тихановского, осужденного ранее на 18 лет лишения свободы, заведено новое уголовное дело о неповиновении сотрудникам колонии. Об этом 16 января на своем сайте сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Президент под прицелом: как готовился госпереворот в Белоруссии
Белорусское телевидение показало признательные показания фигурантов дела

«Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении «Тюрьма №8» в городе Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения», — уточняется в релизе ведомства.

Так, Тихановский нарушал порядок отбывания наказания, игнорировал требования сотрудников колонии, грубил и устраивал провокации.

Следователи уже допросили обвиняемого и свидетелей, а также изучили документацию о наказаниях Тихановского, полученных за время нахождения в колонии.

В декабре 2021 года суд приговорил блогера Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Доказано, что обвиняемый и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

Так, Тихановский через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей, а своими высказываниями разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности.

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на выборах главы государства. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана.

В мае того же года блогера и его сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали. После прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз одержал победу Александр Лукашенко, набравший, по информации ЦИК, 80,1% голосов, в республике начались массовые протестные акции оппозиции.

Проигравшая Лукашенко Светлана Тихановская уехала за границу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023