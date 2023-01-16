Водитель грузовика пострадал в массовом ДТП в Карелии

В Пряжинском районе Карелии в результате столкновения двух грузовиков и легковушки пострадал человек. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает 16 января в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла поздно вечером 15 января на 391-м км федеральной трассы «Кола». Недалеко от поселка Пряжа 40-летний водитель грузового Renault Premium допустил занос, в результате чего столкнулся со встречным грузовиком марки Scania. Водитель легкового Volkswagen Passat, двигающегося за Scania, не успел затормозить и тоже врезался в него.

Водитель Scania, 36-летний мужчина, получил различные травмы. Его госпитализировали в медучреждение, уточняет ИА «Карелinform». По факту столкновения организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 16 января сообщалось о столкновении легкового и грузового автомобилей на Кубани. Водитель легковушки погиб на месте, его пассажир — в медицинском учреждении.