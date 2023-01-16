Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на территории Темрюкского района. 37-летний водитель большегруза Shacman при движении со стороны поселка Стрелка не уступил дорогу машине Audi во время разворота. 28-летний водитель легковушки скончался на месте, сообщает ИА KrasnodarMedia.

24-летний пассажир иномарки был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Потерпевший умер в медицинском учреждении.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП на федеральной трассе Тюмень – Омск. В результате столкновения автомобилей «Лада Калина» и Kia Rio погибли два человека.