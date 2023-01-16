Уровень воды в реке Дон в Волгоградской области вырос на 0,5 м

В Волгоградской области в Серафимовичском районе в реке Дон растет уровень воды. На одном из участков реки течению мешает так называемый зажор льда.

По данным Гидрометцентра России, на которые ссылается ИА «НовостиВолгограда.Ру», в конце минувшей недели на участке реки между городом Серафимовичем и хутором Хованским уровень воды повышался на 27 см.

13 января уровень составлял 361 см, уточняет Волгоградский ЦГМС. Таким образом, это самый высокий показатель на водоемах области. А по данным на понедельник, 16 января, уровень воды вырос до 409,7 см.

Тем временем река Бузулук в станице Преображенской в Киквидзенском районе стала возвращаться в свои берега. 13 января уровень воды был 269 см, а в понедельник — уже 254 см.

Агентство напоминает, что в период сильных морозов в станице Староаннинской в Новоаннинском районе произошло половодье, во время которого была затоплена переправа, ведущая в соседний населенный пункт.