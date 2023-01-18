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Критическая масса

Политолог Эдуард Лозанский — о том, получится ли у республиканских «диссидентов» изменить вектор внешней политики США
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Я не стал бы предсказывать радикальных изменений, по крайней мере во внешней политике Соединенных Штатов. Идеи безусловного мирового лидерства США и противостояния тем странам, которые эти идеи отвергают, пока большинство членов конгресса от обеих партий разделяет.

Реалии таковы, что России, входящей в список непокорных диктату Вашингтона, объявлен практически новый крестовый поход, где армия Украины и иностранные наемники ведут боевые действия, а коллективный Запад обеспечивает ее оружием, разведданными, подготовкой персонала, а также мощной финансовой поддержкой.

Однако какие-то позитивные корректировки, безусловно, будут происходить, поскольку именно среди республиканцев есть определенное количество «диссидентов», намеренных изменить статус-кво, который, по их мнению, не отвечает коренным интересам большинства американцев. Теперь председательство всех комитетов палаты представителей перешло к консерваторам, там эти конгрессмены смогут не только произносить зажигательные речи, но и назначать расследования многих сомнительных, в том числе и противозаконных действий государственных органов, включая президента Джо Байдена и членов его семьи.

Недавний заголовок передовицы влиятельной газеты Вашингтон Таймс говорит о многом: «Байден должен заплатить за ложь, смерть, войну и страдания, которые он причинил миру». При этом авторы, по сути, обвиняют действующего президента США в развязывании конфликта на Украине. Впрочем, выходить сухим из воды нынешнему главе Белого дома и его окружению помогают как мейнстримовские СМИ, так и корпоративные сети, позабывшие не только о журналистской этике, но и об одной из главных черт демократического общества — свободе слова. Многие моменты вскрылись после покупки Twitter Илоном Маском и предания гласности ранее неизвестных фактов о прямом вмешательстве правительства и членов конгресса в работу этой социальной сети.

На этом фоне стоит напомнить о словах экс-президента Дональда Трампа, который в определенном смысле пытался пересмотреть внешнюю политику США, не отвечающую, по его мнению, интересам страны и общества. «Наша внешняя политика стала иметь всё меньше и меньше смысла. Логика была заменена глупостью и высокомерием, которые заканчивались одной внешнеполитической катастрофой за другой», — говорил он. Эти слова вызывали ярость вашингтонского истеблишмента, развернувшего против него беспрецедентную кампанию, используя, в частности, вбросы о его связях с РФ. Причем именно Байден играл в этой грязной игре одну из ведущих ролей.

Многие республиканцы, включая некоторых новых председателей комитетов нижней палаты конгресса, сейчас продолжают напоминать о бесконечном потоке лживых заявлений политиков и СМИ. Тем не менее пока они не опровергают, пожалуй, главную ложь, которая заключается в том, что в случае победы России над Украиной Владимир Путин якобы не остановится и пойдет дальше на Запад. Для этого в конгресс даже недавно был приглашен украинский президент Владимир Зеленский, который сказал: «Поддержка Украины со стороны США — это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию».

В большинстве СМИ эта безусловная ложь преподносилась с восторгом, на телевизионных экранах показывали аплодирующих членов конгресса, замалчивая бойкот этого выступления большинством республиканских его представителей.

Хотя те, кто оправдывает расходование колоссальных средств американских налогоплательщиков на Украину, открыто признают, что главная цель — это вовсе не поддержка несуществующей киевской демократии, а ослабление России. При этом некоторые цинично добавляют, что использование украинцев можно считать относительно приемлемым способом, который позволит сохранить жизни американских военных.

Тем не менее среди республиканцев есть люди, которые всё же пытаются продвигать другую точку зрения. В частности, Пол Госар из Аризоны считает, что «западные страны, похоже, бесцеремонно используют украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации». Не стоит забывать и про слова Марджори Тейлор Грин из Джорджии, которая посетовала на то, что «НАТО снабжает неонацистов на Украине мощным оружием и проводит обширную подготовку по его использованию». Мэтт Гетц из Флориды, в свою очередь, подчеркнул: «Украина не является нашим союзником. Россия — не наш враг. Нам нужно решать наши непосильные проблемы с долгом, инфляцией и иммиграцией. Ни в чем из этого Путин не виноват».

При этом число таких «диссидентов» постоянно растет, особенно на фоне раскрытия новых фактов лжи и коррупции в Вашингтоне. Нам же остается только надеяться на то, что их число достигнет критической массы для реформирования внешней политики США до того, как мир ввергнется в пучину Третьей мировой войны.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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