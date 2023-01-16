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Аномальные заморозки до -46 градусов спрогнозировали в Приамурье

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Синоптики прогнозируют аномальные морозы на территории Амурской области. На севере региона температура может опуститься до –46 градусов.

Согласно прогнозам, в центральных и южных районах будет холодать до –38 градусов. Об этом сообщает ИА PriamurMedia. Министр транспорта Александр Зеленин призвал жителей Приамурья не отправляться в дальние поездки без особой необходимости.

Руководителям транспортных предприятий рекомендовано проверить готовность автопарка.

13 января в Красноярском крае была зарегистрирована морозная аномалия. Температура воздуха опустилась до 73 градусов в поселке Ессей, который находится на севере региона.

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