Температуру -73 градуса зафиксировали на севере Красноярского края

В Красноярском крае зафиксировали морозную аномалию. Температура воздуха опустилась ниже –70 градусов. Столбик термометра преодолел отметку в –73 градуса в поселке Ессей, на севере региона.

По рассказам местных жителей, на которые ссылается ИА KrasnoyarskMedia, такого мороза раньше в их поселке не было. Бывало, что холодало до –60 градусов, но до –70 градусов температура не доходила никогда.

Из-за экстремального холода на улице сложно дышать, на поселок опустилась дымка, но все организации продолжают работу.

Vostokmedia пишет, что температура ниже –50 градусов держится во многих населенных пунктах края. Морозы сопровождаются гололедицей. МЧС рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.

Жителям ЕАО синоптики также пообещали аномальные холода в ближайшие дни. Уже с пятницы, 13 января, на северо-западную часть региона придет мороз.