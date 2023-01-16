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Два автопроизводителя повысили цены на машины в первой половине января

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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С 1 по 15 января 2023 года в России подорожали автомобили двух брендов — китайского Haval и отечественного УАЗ. Об этом 16 января сообщило агентство «Автостат».

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Haval поднял цены на 50 тыс. рублей на топовые версии Tech Plus кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x. В этой комплектации автомобили стали дороже на 1,6 и 1,5% соответственно.

Ульяновский автозавод тоже повысил стоимость нескольких своих автомобилей. Модели Hunter, Patriot и «Пикап» в базовых версиях подорожали на 30 тыс. рублей, которые в итоге прибавили в цене от 1,6 до 4%.

В то же время коммерческая модель грузовика УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) стала дороже на 30– 78 тыс. рублей.

13 января стало известно, что ульяновский вездеход модели Patriot в 2024 году получит дизельный мотор. На машину установят дизельный двигатель JAC HFC4D, который выпускается мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки агрегата). В настоящее время Patriot и вариант пикапа на его базе оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro объемом 2,7 л и мощностью 149 л.с. Кроме того, для семейства коммерческих грузовиков «Профи» доступен битопливный вариант этого мотора (бензин и пропан).

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