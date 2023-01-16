В Иерусалиме ортодоксальные иудеи подрались с полицией из-за смартфонов

Ультраортодоксальные евреи устроили стычки с полицией в Иерусалиме. Демонстранты выступили против продажи так называемых некошерных телефонов, передает телеканал «Известия». По мнению протестующих, устройства не соответствовали правилам кашрута. Кошерные телефоны лишены интернет-связи и возможности отправки и приема СМС. Ортодоксы пытались разбить витрины магазина, где продавались устройства. В акции приняли участие порядка 400 человек, одного задержали.

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