Не менее 60 человек пострадали в состязаниях с участием быков на юге Индии. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает агентство ANI News со ссылкой на власти штата.

Инцидент произошел 15 января в ходе ежегодного праздника плодородия Понгал в южном индийском штате Тамилнад. Во время соревнований участники пытались укротить выпущенных на улицы быков.

«Вчера у нас было около 60 раненых, 20 с более серьезными травмами были направлены в госпиталь Раджаджи. Еще 40 с легкими травмами была оказана первая помощь», — сказал чиновник Аниш Сехар.

«Индийская коррида» Джалликатту — это местный вид спорта по укрощению быков, в котором участник должен схватить быка за рога. Состязания продлятся в городах Тамилнаду еще два дня.

31 декабря в южном Квинсленде мужчина во время родео упал с быка и получил травмы, от которых умер в больнице. Молодой человек 25 лет демонстрировал езду верхом на быке, когда животное сбросило его и нанесло несколько ударов.