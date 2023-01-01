Новогоднее родео с быком закончилось гибелью наездника в Австралии

Новогоднее родео в южном Квинсленде закончилось гибелью мужчины, который упал с быка и получил травмы, от которых умер в больнице, пишет в воскресенье, 1 января The Guardian.

Происшествие случилось в канун Нового года, около 20 часов 31 декабря на новогоднем родео в выставочном комплексе Warwick Showgrounds. Молодой человек 25 лет демонстрировал езду верхом на быке, когда животное сбросило его и нанесло несколько ударов.

Медики оказали мужчине помощь на месте и срочно доставили в больницу в критическом состоянии. Как сообщила скорая помощь Квинсленда, он получил «серьезные травмы грудной клетки».

Позднее полиция сообщила, что мужчина скончался от полученных травм.

Несколько лет назад в январе один из лучших наездников на быках в мире, 25-летний Мейсон Лоу, погиб во время выступления на родео в американском городе Денвер в штате Колорадо.

Тогда быку удалось сбросить наездника, а когда тот попытался подняться, животное ударило его задними копытами в грудную клетку. Мужчина снова попытался встать, но в упал, схватившись за грудь.