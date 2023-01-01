Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Донецку 25 ракет из РСЗО
Общество
В результате обстрела Макеевки со стороны ВФУ пострадали более 15 человек
Мир
В Белоруссии 2023 год объявлен годом мира и созидания
Общество
Пенсии в России с 1 января проиндексировали на 4,8%
Общество
Путин назвал 2022 год годом трудных и необходимых решений
Мир
Запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 350 км при высоте в 100 км
Происшествия
Украинские боевики попытались обстрелять Белгородскую область в новогоднюю ночь
Мир
Захарова пожелала всем в новом году самого необходимого — живительной любви
Происшествия
ВСУ дважды за 40 минут обстреляли из HIMARS Первомайск в ЛНР
Мир
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Мир
В США назвали состояние Байдена угрозой национальной безопасности
Общество
Синоптики пообещали 5 градусов тепла в Московском регионе 1 января

Новогоднее родео с быком закончилось гибелью наездника в Австралии

0
Фото: Global Look Press/Danita Delimont/David Wall
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новогоднее родео в южном Квинсленде закончилось гибелью мужчины, который упал с быка и получил травмы, от которых умер в больнице, пишет в воскресенье, 1 января The Guardian.

Мерси быку: в РФ продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году
Как эта мера повлияет на стоимость продукции

Происшествие случилось в канун Нового года, около 20 часов 31 декабря на новогоднем родео в выставочном комплексе Warwick Showgrounds. Молодой человек 25 лет демонстрировал езду верхом на быке, когда животное сбросило его и нанесло несколько ударов.

Медики оказали мужчине помощь на месте и срочно доставили в больницу в критическом состоянии. Как сообщила скорая помощь Квинсленда, он получил «серьезные травмы грудной клетки».

Позднее полиция сообщила, что мужчина скончался от полученных травм.

Несколько лет назад в январе один из лучших наездников на быках в мире, 25-летний Мейсон Лоу, погиб во время выступления на родео в американском городе Денвер в штате Колорадо.

Тогда быку удалось сбросить наездника, а когда тот попытался подняться, животное ударило его задними копытами в грудную клетку. Мужчина снова попытался встать, но в упал, схватившись за грудь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023