Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ рассказал о заведомо невыполнимых требованиях для въезда россиян в страны ЕС
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Мир
В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали
Общество
Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции
Армия
ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок
Мир
Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили
Армия
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
Армия
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Мир
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Мир
Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

Маткапитал предложили разрешить тратить на оплату ЖКХ

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Материнский капитал предлагают разрешить использовать для оплаты услуг ЖКХ. С такой инициативой к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Отцы и деньги: в России хотят отменить доли детей в жилье с маткапиталом
Станет ли проще проводить сделки с такой недвижимостью

По ее словам, это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тыс. в год и освободит их на несколько лет от этих расходов.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053 с 1 декабря 2022 года увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом, составляет 9%», — говорится в обращении парламентария, которое имеется в распоряжении «Известий».

По словам депутата, это внеплановое увеличение отразится на динамике расходов россиян. Причем, сильнее всего повышение ударит по самым бедным слоям населения: пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — заметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой.

В связи с этим Лантратова просит кабмин разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ. По ее мнению, это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нулевой счет: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023