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Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян
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Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян

Замглавы МИД РФ Иванов: Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что Россия готовится к переговорам с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и несколькими другими странами о безвизовом режиме. Об этом дипломат рассказал в понедельник, 16 января, в беседе с ТАСС.

«В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией. Кроме этого, с САР (специальный административный район) Гонконг обсуждается вопрос об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней», — добавил Иванов.

Материал дополняется.

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