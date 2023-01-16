Медведчук призвал к созданию политического движения за мир на Украине

Многие украинцы выступают за мир и не поддерживают президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении к военным триумфам. Чтобы людей услышали, необходимо политическое движение без участия западных стран. Об этом в статье для «Известий» написал председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Если партия мира и гражданского диалога в какую-то демократию не вписывается, то демократия ли это? И, возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок», — пишет Медведчук.

При этом гражданский диалог, по его мнению, должен происходить без участия западных стран, иначе украинская ситуация будет развиваться по пути дальнейшей эскалации.

Подробнее читайте в статье Виктора Медведчука для «Известий»:

Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния