Шесть машин столкнулись на МКАД

ДТП с участием сразу шести автомобилей произошло на внутренней стороне 27-го км МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса 15 января.

В результате аварии затруднено движение по автодороге, проехать можно по трем полосам из пяти. Водителей просят временно выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших не приводится. На месте работают оперативные службы, детали происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сергиево-Посадском городском округе. Травмы получили водитель и два пассажира автобуса.