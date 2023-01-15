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Шесть машин столкнулись на МКАД

Шесть машин столкнулись на 27-м км МКАД, движение затруднено
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Фото: t.me/DtOperativno
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ДТП с участием сразу шести автомобилей произошло на внутренней стороне 27-го км МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса 15 января.

В результате аварии затруднено движение по автодороге, проехать можно по трем полосам из пяти. Водителей просят временно выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших не приводится. На месте работают оперативные службы, детали происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сергиево-Посадском городском округе. Травмы получили водитель и два пассажира автобуса.

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