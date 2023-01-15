2 февраля впервые за 50 тыс. лет зеленая комета сблизится с Землей

2 февраля к Земле на минимальное расстояние приблизится зеленая комета. C/2022 E3 (ZTF) будет пролетать на расстоянии 42 млн км от нашей планеты. В Северном полушарии Земли можно будет увидеть небесное тело недалеко от Полярной звезды, передает телеканал «Известия». C/2022 E3 (ZTF) открыли совсем недавно — 2 марта прошлого года с помощью специальной камеры, расположенной в Паломарской обсерватории. Сближение зеленой кометы с Землей произойдет впервые за 50 тыс. лет.

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