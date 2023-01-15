На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. О причинах смерти народной артистки СССР пока не сообщается. В июле 2022 года актриса попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Артистка упала и жаловалась на боли в грудной клетке, сообщает телеканал «Известия». Народная артистка СССР снялась более чем в 40 фильмах. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Прощание с артисткой состоится в «Ленкоме» во вторник, 17 января.

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