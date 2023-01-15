Взрыв прогремел на химическом предприятии в Китае

Мощный взрыв прогремел в воскресенье, 15 января, на химическом предприятии в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Об этом сообщил портал Sina.

По данным журналистов, взрыв прогремел на заводе в округе Паньцзинь. После хлопка на предприятии начался пожар. На место прибыли пожарные.

Данные о возможных жертвах и пострадавших пока не поступали. Причины взрыва устанавливаются.

11 января на химическом заводе в Иллинойсе произошел сильный пожар. Возгоранию предшествовал взрыв в грузовом контейнере в отделе отгрузки. На опубликованных в Сети кадрах с места случившегося видны огромные столбы пламени и дыма.