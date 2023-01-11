На химическом заводе в Иллинойсе произошел пожар

Пожар вспыхнул на химическом заводе в американском штате Иллинойс. Об этом в среду, 11 января, сообщает NBC Chicago.

ЧП произошло на предприятии, расположенном в городе Ласаль. Уточняется, что взрыв произошел в грузовом контейнере в отделе отгрузки.

На опубликованных в Сети кадрах с места случившегося видно, как над предприятием поднимается огромный столб дыма.

Как отмечает RT, в результате случившегося пострадавших нет. Сотрудники покинули предприятие самостоятельно. На месте работает аварийная бригада.

Горадминистрация обратились к населению с призывом оставаться в укрытиях. Возгорание уже локализовали, сообщает сайт aif.ru.

В декабре 2022 года несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе в американском городе Маренго, штат Айова. В момент аварии внутри завода было около 30 человек.

В августе 2020 года мощный ураган «Лаура», обрушившийся на жителей штата Луизиана в США, спровоцировал ЧП на одном из химических предприятий. В результате на заводе произошла утечка хлора, отмечает телеканал «360». Ураган обрушился на несколько американских штатов после того, как прошелся по Гаити.