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Несколько человек пострадали при взрыве на заводе в США
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Несколько человек пострадали при взрыве на заводе в США

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Фото: ABC News
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Несколько человек получили ранения в результате взрыва на заводе в американском городе Маренго, штат Айова. Об этом 8 декабря телеканалу ABC News рассказали в Университете здравоохранения Айовы.

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«В настоящее время мы оцениваем тяжесть травм и работаем над тем, чтобы все пациенты получили необходимую им помощь», ― подчеркнули в медучреждении.

Отмечается, что сейчас медики не готовы предоставить информацию о числе пострадавших и их состоянии, поскольку ожидают, что к ним могут поступить еще новые пациенты.

По информации местного телеканала KCRG, при взрыве пострадали от 10 до 15 человек. В момент аварии внутри завода было около 30 человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные службы, борющиеся с начавшимся пожаром. Также после сообщений о взрыве к предприятию вылетело несколько медицинских вертолетов.

Взрыв произошел около полудня по местному времени 8 декабря. По информации KCRG, завод формально принадлежит агрокомпании Heartland Crush, занимающейся соей. Но по факту предприятием владеет компания C6-Zero, перерабатывающая на нем использованную кровельную черепицу в биодизельное топливо и другие продукты.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что по меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара на заводе в китайской провинции Хэнань. В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники.

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