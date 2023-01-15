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Стала известна предварительная причина смерти бойца ММА Георгия Гаглоева

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Фото: vk.com/ifight_game
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Источник «Известий» в воскресенье, 15 января, назвал предварительную причину смерти бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева, найденного мертвым в вагоне поезда.

По информации собеседника, спортсмен скончался от тромбоэмболии (закупорки) легочной артерии.

О смерти Гаглоева стало известно накануне, 14 января. Мужчину нашли мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. За ним выехали родственники.

Георгий Гаглоев провел три боя в поп-ММА. Из проведенных поединков проиграл во всех трех. В своей бойцовской карьере встречался в боях с такими соперниками, как Саймумин Метро Люблино Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва Виллагра Даниел Иван. Выступал на турнирах таких промоушенов, как «Наше дело», Hype Fighting и ARENA.

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