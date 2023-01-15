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В Анкаре появилось представительство «Мотор Сич»

Украинская компания «Мотор Сич» открыла представительство в Турции
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Фото: TASS/Zuma
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Украинская двигателестроительная компания «Мотор Сич» открыла представительство в Турции. О новом офисе предприятия в Анкаре сообщает Forbes 13 января.

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«Помещение для представительства избрали еще в первой половине года и сделали они это в расчете на стратегическое сотрудничество именно с Турцией. Этот офис должен заработать на укрепление связей и сотрудничества», — приводит журнал слова посла Украины в Турции Василия Бондара в интервью для «Укринформ».

Бондар также отметил, что турецкий рынок привлекателен и для других предприятий украинской оборонной отрасли. Он надеется, что руководство компании будет иметь много возможностей для реализации проектов во благо страны и в интересах ее обороны.

Ранее, в ноябре прошлого года, в украинских СМИ распространилась информация о намерении властей страны национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич». Как уточнялось, акции компаний должны быть переданы государству.

Китайские инвесторы «Мотор Сич» встретили новость о национализации компании с критикой. Они охарактеризовали действия Киева как разграбление законных прав и интересов инвестров из КНР.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Однако в 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта.

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