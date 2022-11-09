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Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации компании

Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации активов на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ukrinform/Dmytro Smoliyenko
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Китайские инвесторы «Мотор Cич» выступили против насильственной национализации активов компании украинскими властями. Соответствующее заявление опубликовано 9 ноября.

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Действия Киева в обращении названы разграблением законных прав и интересов китайских инвесторов.

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Cич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», — сообщила компания Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором «Мотор Cич», в социальной сети WeChat.

7 ноября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».

Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что «Укрнафта» и «Мотор Сич» получили статус военного имущества и переданы минобороны.

23 октября украинские силовики задержали директора завода «Мотор Cич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева и главу департамента предприятия, которых подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным СБУ, задержанные якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

О задержании Богуслаева также сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, дома у 83-летнего директора завода проходили обыски. Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Однако в 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта и оказался в кризисе.

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