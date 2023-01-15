В ДТП в Мурманской области пострадали пять человек
Три автомобиля столкнулись на 1237-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС по Мурманской области в субботу, 14 января.
«Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП», — говорится в сообщении.
На месте происшествия спасателями проводилась работа по обеспечению безопасности на месте ДТП, сбору информации и оказанию технической помощи.
Ранее, 14 января, в Новосибирске в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, водитель Lada Vesta столкнулся с автомобилем Kia Rio.