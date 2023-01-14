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Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Новосибирске 14 января в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

По предварительным данным, водитель Lada Vesta столкнулся с автомобилем Kia Rio.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель Kia Rio 1991 года рождения и четыре пассажира: двое детей 2010 и 2016 годов рождения и двое взрослых», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее, 13 января, стало известно, что в Хилокском районе Забайкальского края легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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