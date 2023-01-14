Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирске
В Новосибирске 14 января в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.
По предварительным данным, водитель Lada Vesta столкнулся с автомобилем Kia Rio.
«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель Kia Rio 1991 года рождения и четыре пассажира: двое детей 2010 и 2016 годов рождения и двое взрослых», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее, 13 января, стало известно, что в Хилокском районе Забайкальского края легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей.