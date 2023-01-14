В Люберцах состоялась игра проекта «Выходи во двор»

«Легенды хоккея» провели первую в 2023 году игру в Люберцах. Соперниками звездной команды стали жители Подмосковья. Матч стал третьим в сезоне уникального проекта «Выходи во двор». Мэтры играют с любительскими сборными городов Подмосковья, передает телеканал «Известия». В Люберцах на лед вышли двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Андрей Коваленко. С небольшим отрывом победили «Легенды хоккея». Участников и зрителей матча ждал приятный сюрприз. Тренеры проекта провели мастер-класс по хоккею. Участники матча получили подарки с автографами звезд.

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