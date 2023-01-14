Вертолет Robinson R-44 совершил вынужденную посадку на левом берегу реки Амур

При проведении облета в Хабаровском крае совершил вынужденную посадку вертолет Robinson R-44, сообщил источник «Известий» 14 января. По предварительным данным, причиной стала неустойчивая работа двигателя.

Воздушное судно приземлилось на левом берегу реки Амур в районе населенного пункта Дубовый Мыс. На борту находится только пилот.

К месту посадки ожидается прибытие ремонтной бригады собственника судна.

1 декабря вертолет вынужденно сел вблизи населенного пункта Киксы Омской области. Установлено, что у вертолета отказал один двигатель.