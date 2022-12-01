Вертолет вынужденно сел в Омской области из-за отказа двигателя

Вертолет вынужденно сел вблизи населенного пункта Киксы Омской области. Об этом «Известиям» сообщили в экстренных службах 1 декабря.

Сколько человек находится на борту и есть ли пострадавшие, пока не известно.

Предварительно установлено, что у вертолета отказал один двигатель. На место направлены экстренные службы.

Ранее, 27 ноября, частный вертолет Robinson-R66 разбился под Тверью, на борту находились два человека — заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев, оба погибли.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Причиной крушения вертолета могло послужить то, что при взлете он задел деревья.