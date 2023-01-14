Посол России Анатолий Антонов поздравил журналистов с Днем российской печати

Посол Анатолий Антонов выразил надежду на объективное освещение СМИ США событий в России. Дипломат также отметил работу наших журналистов в Соединенных Штатах, передает телеканал «Известия». Антонов также напомнил, что российское посольство всегда открыто к взаимодействию и для иностранных СМИ.

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