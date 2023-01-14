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Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ за незаконное проникновение

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Звезду сериала «Флэш» и фильма «Фантастические твари и где они обитают» Эзра Миллера приговорили к году исправительных работ, штрафу в $500, а также 80–90 дням условного заключения. Об этом в пятницу, 13 января, сообщило издание Deadline.

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В мае Эзру Миллеру было предъявлено обвинение в краже спиртных напитков у своего соседа из Вермонта. В эту пятницу судья Верховного суда штата Грин-Маунтин принял заявление актера о смягчении наказания за незаконное проникновение.

В конечном итоге суд постановил, что Миллер будет находиться на «административном испытательном сроке» в течение года. Если он пройдет его успешно, то Эрзу Миллеру смягчат наказание. В течение всего года актер обязан зарегистрироваться в департаменте исправительных учреждений Вермонт и каждый месяц докладывать инспектору по надзору о месте проживания. Помимо этого, он обязан проходить тест на алкоголь, наркотики и продолжать работать над психическим здоровьем.

Миллер подозревается в проникновении в мае 2022 года в частный дом в штате Вермонт и краже трех бутылок с алкоголем. Сам он не признал себя виновным и заявил, что зашел в дом к другу, чтобы взять напитки, будучи уверенным, что тот не будет против.

Миллер известен по роли Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари» и образу Флэша в супергеройских боевиках студии DC. Также он снимался в картинах «Хорошо быть тихоней», «Девушка без комплексов», «Стэнфордский тюремный эксперимент».

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