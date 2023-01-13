Девушка-водитель погибла в массовом ДТП в Оренбурге

На трассе в Оренбурге в результате массового ДТП погибла 27-летняя девушка-водитель, еще один человек пострадал. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла в пятницу, 13 января, на Загородном шоссе. По предварительным данным, 27-летняя водитель Skoda выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mazda Demio, ВАЗ-2115 и Mazda 6.

В результате ДТП молодая автомобилистка получила различные травмы, от которых скончалась на месте до прибытия «скорой». Как уточняет ИА «Урал56.Ру», также пострадал водитель одного из автомобилей Mazda.

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

13 января Госавтоинспекция России сообщила, что с 1 по 8 января 2023 года на дорогах страны произошло свыше 1,7 тыс. автоаварий. Погиб 291 человек, более 2,6 тыс. получили травмы.