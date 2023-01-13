В первую неделю января в России произошло свыше 1,7 тыс. ДТП

С 1 по 8 января 2023 года ГИБДД зафиксировала в России свыше 1,7 тыс. автоаварий, в которых погиб 291 человек, а более 2,6 тыс. получили травмы. Об этом 13 января Госавтоинспекция сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, было зафиксировано 427 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 55 человек, трое из них — дети. Травмы различной степени тяжести получили 413 пешеходов. 145 таких ДТП произошло на пешеходных переходах и 282 — вне зоны перехода.

С участием водителей, у которых отсутствовали права на управление авто, зафиксировано 93 аварии, в которых погибли 24 человека, 123 — пострадали. Госавтоинспекторы отметили, что крайне актуальной в прошедшие праздничные дни стала проблема управления автомобилем в состоянии опьянения. В новогодние выходные произошло около 120 таких аварий, в результате которых 12 человек погибли и 173 получили травмы.

С участием несовершеннолетних произошло 277 ДТП, в результате которых 24 ребенка погибли, 310 получили травмы. Подавляющее большинство из них являлись пассажирами транспортных средств (258 пострадавших и 21 погиб), отметили в ведомстве. Инспекторы ДПС подчеркнули, что в ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко — на руках у взрослых. Гибель несовершеннолетних пассажиров в основном была связана с травмами, полученными в результате выезда на полосу встречного движения и лобового столкновения с другими автомобилями.

В связи с этим Госавтоинспекция РФ обратилась к водителям настоятельно пересмотреть манеру вождения автомобиля с учетом погодных и сезонных факторов. Если в салоне находится в качестве пассажира ребенок, необходимо быть предельно сконцентрированным за рулем, уменьшить скорость и избегать резких маневров, а также использовать для перевозки детей ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

В наступившем 2023 году Госавтоинспекция России продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах РФ.

9 января стало известно, что со 2 по 8 января 2023 года Госавтоинспекцией Москвы выявлено 403 водителя, которые управляли автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, самыми распространенными видами ДТП в первую неделю января 2023 года стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов — 25 и 16 ДТП соответственно. По оценке столичных инспекторов ДПС, почти 44% случаев наездов на пешеходов произошло в зоне действия пешеходных переходов.