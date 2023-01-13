Четыре человека пострадали при возгорании авто в Оренбуржье

В поселке Адамовка Оренбургской области в результате возгорания машины «УАЗ» пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел в пятницу, 13 января, на улице Ленина. В Центр управления в кризисных ситуациях информация была передана в 14:27, прибывшие спасатели локализовали открытое горение в 14:44, полная ликвидация была объявлена в 15:25.

В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали, пишет РИА «Оренбуржье». Судя по фотографиям, опубликованным в Telegram-канале МЧС, машина в момент происшествия находилась в гараже.

В тушении были задействованы шесть человек, уточняет 56orb.ru. Причины возгорания устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.

В ночь на 12 января тело мужчины обнаружили в обгоревшем гараже в Оренбурге. Специалисты устанавливают причины возгорания.