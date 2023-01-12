Мужчина погиб при пожаре в гараже в Оренбурге

Тело мужчины обнаружили в обгоревшем гараже в Оренбурге. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на 12 января с улицы Дзержинского. Огонь повредил автомобиль ВАЗ-2110 и внутреннюю отделку гаража. 46-летний мужчина не смог выбраться из строения и погиб, пишет «Урал56.Ру».

По факту пожара проводится проверка. В МЧС напомнили, что за новогодние каникулы в Оренбуржье произошло 76 пожаров, количество возгораний возросло на 13% по сравнению с каникулами 2022 года. Жертвами пожаров стали десять человек.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Два человека пострадали, один погиб.