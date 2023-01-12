Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Ростове-на-Дону

Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Во время тушения было обнаружено тело погибшего.

Информация о возгорании поступила утром 12 января. Пожар произошел в здании в переулке Суздальском. Из дома эвакуировали семь человек. Тело погибшего было обнаружено на четвертом этаже, сообщает RostovGazeta.

Два человека пострадали и были доставлены в больницу. Площадь горения составила 100 кв. м. В тушении участвовали 18 человек и семь единиц техники.

По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.

В Камышлове (Свердловская область) при пожаре в частном доме погибли три ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.