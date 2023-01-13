Бульдозер и «КамАЗ» столкнулись на автодороге под Ижевском
В Увинском районе Удмуртии на Нылгинском тракте столкнулись «КамАЗ» и бульдозер. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба республики.
Авария произошла днем 13 января на 12-м км автодороги Нылга – Ижевск. Около деревни Рябиновка столкнулись «КамАЗ» и бульдозер, последствия ДТП ликвидировали бойцы отдельного поста села Нылга ПСС-27.
Как уточняет ИА «Сусанин», пострадал водитель «КамАЗа», но от госпитализации отказался. О состоянии водителя бульдозера информация не приводится.
10 января на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области столкнулись «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины и большегруз MAN, за рулем которого находился 56-летний водитель. В результате пострадала 32-летняя женщина, находившаяся в отечественном грузовике.