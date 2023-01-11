Пассажирка «КамАЗа» пострадала в ДТП на трассе «Дон» в Липецкой области
В Хлевенском районе Липецкой области в результате столкновения двух грузовиков пострадала женщина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 10 января на трассе М-4 «Дон». Столкнулись «КамАЗ» под управлением 56-летнего мужчины и большегруз MAN, за рулем которого находился 56-летний водитель.
В результате пострадала 32-летняя женщина, находившаяся в отечественном грузовике, пишет GOROD48. С различными травмами ее госпитализировали.
Всего за сутки на дорогах региона произошло три ДТП с тремя пострадавшими. Также зафиксировано 20 аварий, в которых никто не пострадал.
10 января сообщалось, что грузовик сбил двух пешеходов на трассе «Дон» в Липецкой области. Один человек погиб, второй доставлен в больницу.