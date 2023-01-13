В Самаре на Крещение ожидается потепление

На Крещение, 19 января, в Самаре ожидается потепление. Об этом пишет в пятницу, 13 января, НИА «Самара» со ссылкой на сервис Gismeteo.

Так, в четверг, 19 января, в городе прогнозируется –8 градусов днем и –13 градусов вечером. Сильного ветра и осадков не ожидается.

При этом медики не советуют нырять в прорубь ради экстремального опыта или закаливания. Также это противопоказано людям с хроническими заболеваниями, пишет Сова.

Ранее, 12 января, специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что на Крещение в столице ожидаются ветер, потепление и снег с дождем.